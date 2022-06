Турция станет Turkiye на всех языках

1 июн. 12:00

Турция подала официальный запрос в ООН для изменения названия страны на иностранных языках, - сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как "Türkiye". Пусть это пойдет нам на благо!", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Отныне название Turkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

Термин Turkiye станет и новым экспортным брендом страны - соответствующий указ о переименовании экспортного бренда уже подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отныне турецкую продукцию будут представлять под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Этот термин будут использовать и при переписке с зарубежными странами-партнерами. Название Made in Türkiye глубже отражает культуру и ценности народа Турции", объясняется в документе.