В Имерети появится новый заказник

1 июн. 12:14

Заказник Кверети будет создан в грузинском регионе Имерети, сообщает телекомпания "Рустави 2".

Новая охраняемая территория займет площадь порядка 15 тыс га. Территория будущего заказника отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами. В Кверет обитают уникальные виды редких диких животных, которым грозит вымирание.

"Мы встретились с местным населением и ознакомили их с ролью и важностью этих охраняемых территорий. Мы также ознакомили их с планами на будущее в связи с созданием охраняемых территорий и их развитием", – сообщил замглавы Агентства охраняемых территорий Грузии Тома Деканоидзе.

Всего в Грузии 87 охраняемых территорий, самые популярные среди туристов - Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.