Россия и Китай могут достигнуть товарооборота в $200 млрд до конца года

1 июн. 12:10

Российско-китайский годовой товарооборот может достигнуть $200 млрд до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Росси Игорь Моргулов на конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

"Ввиду переориентации части внешнеэкономических связей на Восток мы, совершенно очевидно, сможем раньше [срока] поставленной нашими лидерами задачи достичь товарооборота в $200 млрд", - сказал он.

Моргулов отметил, что данная отрасль остается самой динамичной и перспективной сферой взаимодействия Пекина и Москва. "В прошлом году товарооборот увеличился на треть, мы вышли на рекордные $140 млрд. В этом году в первом квартале, по разным статическим данным, мы насчитываем от 30 до 35% роста", - цитирует замминистра ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на логистические и производственные сложности, связанные с последствиями пандемии, китайская сторона не только не отказывается от взаимодействия, но и готов наращивать его объемы, развивать кооперацию на новых перспективных направлениях.