Юрий Берестов стал главным архитектором Ростова

1 июн. 11:56

Должность главного архитектора Ростова-на-Дону занял Юрий Берестов, который будет курировать вопросы реализации Генплана, архитектуры и дизайна городской среды, инженерного и транспортного обеспечения территорий, - сообщает пресс-служба администрации города.

"Берестов назначен на должность заместителя директора Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону - главного архитектора", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Выпускник Ростовского строительного техникума по специальности "Архитектура" Берестов имеет более 40 лет трудового стажа. 12 лет он был главным архитектором Советского района Ростова-на-Дону, а в 2012 году возглавил отдел выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию департамента архитектуры и градостроительства города, а затем стал заместителем директора департамента по вопросам градорегулирования.

С 2019 года Берестов работал главным архитектором проектов, главным инженером проектов в проектном отделе ООО "Минатеп".

Напомним, предыдущий главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин был задержан в феврале 2019 года по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов, а в декабре 2021 года Ворошиловский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно без права занимать должности в органах власти на два года.