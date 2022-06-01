В России выявили еще 4 151 случай коронавируса

1 июн. 11:49

За минувшие сутки в России выявили 4 151 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 367, в Санкт-Петербурге - 294, в Подмосковье - 208. В Краснодарском крае - 116, в Ставропольском крае - 54, в Крыму - 37, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 0, в Чечне - 8, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 335 514.

Госпитализирован за сутки 2 281 человек. Выздоровели - 5 628 пациентов, за все время - 17 744 984.

Умерли за сутки 83 человека, с начала пандемии - 379 200.