МИД России: НАТО пытается "вбить клин" между Россией и Китаем

1 июн. 11:38

Запад всячески пытается расколоть АСЕАН, - заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

"Делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов",- сказал Моргулов в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", передает РИА Новости.

В первую очередь речь идет о разрушении тех платформ, где западники не представлены или же находятся в меньшинстве: страны НАТО заходят в Азию, создавая точки напряженности по всей территории границ России и Китая, - отметил Моргулов.

"Речь идет о запуске очередной гонки вооружений, которая, очевидно, чревата полной разбалансировкой сложившейся в Азии после холодной войны системы региональной безопасности", - отметил дипломат.