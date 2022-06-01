В Индии началась эпидемия неизвестного вируса среди детей

1 июн. 11:34

Новый вирус поражает детей в Индии, зафиксировано уже свыше 80 случаев, пишет Express.

Вирус начали выявлять с 6 мая, им болеют в основном малолетние дети. Заболевание называют "томатный грипп", так как он, помимо усталости, боли в суставах и животе, тошноты, рвоты, кашля и лихорадки, вызывает сыпь красного цвета. В некоторых случаях меняется также цвет конечностей пациента.

Медики предполагают, что "томатный грипп" может быть новой разновидностью ящура. Это заболевание отличается высокой заразностью и часто поражает детей младше пяти лет.