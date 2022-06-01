У реки Иордан откроется музей грузинской культуры

1 июн. 11:32

Музей грузинской культуры откроется у реки Иордан, сообщил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.

По его словам, Грузии был передан участок земли площадью 4 тыс кв м, где в ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра. К разработке проекта подключатся Патриархия, Национальный музей и Минкультуры Грузии.

"Создана комиссия, которая будет работать над концепцией. Однако, основная рамка известна. Это должен быть культурный центр в Иордании, где будет обустроен музей грузинской культуры", – сказал он, передает Sputnik Грузия.

Уточняется, что большая часть экспонатов в музее будет посвящена периоду жизни грузинских духовных лиц на Святой земле. "И мы знаем, что большая часть грузинской культуры следует именно христианской оси, создана вокруг нее, питается ею, поэтому это место будет очень подходящим для нее", - добавил он.