Киты мирового гостиничного бизнеса покидают Россию

1 июн. 11:20

Гостиничные сети Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России, также закрыть российский бизнес может и сеть Hyatt.

О возможности ухода из страны сетей Marriott и Hilton "Известиям" сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По его словам, на такой шаг сети может подтолкнуть, в том числе, падение трафика. В марте у российских гостиниц резко упал поток иностранных гостей. Бухаров добавил, что обе гостиничные сети также могут заблокировать в России свою мировую систему бронирования, позволяющую копить и использовать бонусы.

Также, поделилась с изданием директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм, из России может уйти Hyatt.

Напомним, с марта Marriott, Hilton и Hyatt приостановили открытие новых отелей в России и инвестиции в российский бизнес. Сеть Hyatt с 14 мая приостановила управление российскими отелями.

Из России также уйдут Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza, гостиничный оператор InterContinental Hotel Group объявил о соответствующем решении в конце апреля.