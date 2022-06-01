Россия нарастила поставки газа по "Северному потоку"

1 июн. 11:18

Поставки газа по "Северному потоку" сегодня растут после проседания днем ранее, - свидетельствуют данные Nord Stream AG и WindEurope.

Экспорт сегодня за первый час газовых суток вырос до 6,9 млн кубометров, то есть на 8% по сравнению со средним уровнем прокачки в час по "Северному потоку" накануне. Рост показателя происходит несмотря на планировавшуюся сегодня остановку поставок для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, - передает РИА Новости.

Накануне экспорт российского газа по "Северному потоку" снизился почти на 10%, до 6,4 млн кубометров в час после остановки поставок в адрес нидерландской GasTerra, отказавшейся платить за поставки по новой схеме в рублях. Всего за сутки по магистрали было поставлено 153 млн кубометров газа (падение на 10%).

Между тем, ветрогенерация в ЕС накануне опустилась до 6% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе, тогда как неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.