В России детей 6-11 лет начнут прививать от коронавируса с 9 июня

1 июн. 10:58

Вакцинация от коронавируса детей 6-11 лет стартует в России 9-10 июня, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

Вакцинация будет проводиться в рамках клинических исследований.

"В стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями, это на три дня, 6-7 июня, значит, введение планируется 9-10 июня", - поделился Гинцбург.

Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса среди детей от 6 до 11 лет было одобрено Минздравом России в январе. Как сообщал Гинцбург, данные исследования могут занять до трех с половиной месяцев.