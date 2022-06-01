Казахстан выстраивает с Россией баланс по социально важным продуктам

1 июн. 10:40

Казахстан проводит переговоры с Россией касательно запасов и прогнозов по производству социально важных товаров, - сообщил сегодня заместитель премьера, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

"Мы проводим переговоры с российскими коллегами, чтобы совместно просчитывать балансы, прогнозы, индикативные показатели производства, запасов, импорта и экспорта продукции по социально чувствительным направлениям - зерну, сахару и другим", - рассказал он, передает ТАСС.

Идут переговоры и по предложению российской стороны о запрете экспорта зерна: "Конечно, мы к этому вопросу относимся отрицательно, потому что мы - за свободу перемещения. Но надо с понимаем отнестись к этому. Переговоры будут продолжаться", - добавил министр.