Грузия заняла первое место в мировом рейтинге по прозрачности бюджета

1 июн. 10:32

В рейтинге Open Budget Survey 2021 первое место по прозрачности бюджета досталось Грузии.

Рейтинг составлен Международным партнерством бюджета (International Budget Partnership). Исследователи изучили бюджеты 120 стран по трем критериям: прозрачность бюджета, включение сторон в бюджетные процессы и надзор за управлением бюджета.

Прозрачность бюджета Грузии оценили в 87 из 100 возможных баллов, это стало лучшим результатом. Прозрачность бюджета подразумевает доступ общества к информации о том, как правительство получает и тратит государственный бюджет.

При этом за включение сторон в бюджетные процессы Грузия получила минимальные 44 балла, что говорит о небольших формальных возможностях, которые предлагаются общественности для значимого участия на различных этапах бюджетного процесса.

За надзор над бюджетом составители рейтинга дали Грузии 78 баллов.

Аналитики считают, что властям Грузии следует популяризировать электронную платформу для представления предварительного бюджета, создать механизм участия гражданских организаций в процессе разработки и исполнения бюджета, активнее взаимодействовать с уязвимыми сообществами.