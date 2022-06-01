Вильфанд сообщил о жаре до 37 градусов на юге России

1 июн. 10:14

Июнь в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, начнется с июльской жары, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

"Лето начинается явным образом. На юге России будет стоять июльская погода. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставрополье, Краснодарском крае температура будет на четыре-пять градусов выше нормы, а там ведь и нормы высокие", - отметил синоптик.

В ближайшие дни на российском юге воздух будет прогреваться до 35-37 градусов. "Настоящая курортная погода", - констатировал Вильфанд.