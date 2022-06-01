СМИ: Турция на треть подняла стоимость природного газа

1 июн. 10:01

Государственная нефтегазовая компания Турции Botas с сегодняшнего дня, 1 июня, подняла тарифы на природный газ, передает портал haberler.com.

"Определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%, цена за единицу природного газа, используемого для производства электроэнергии, увеличилась на 16%, а цена за единицу природного газа, используемого вне производства электроэнергии, увеличилась на 10%", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%. Ранее тарифы на газ в стране были увеличены в январе: для населения - на 25%, для промышленного сектора - на 50%, для производителей электроэнергии - на 15%.

Напомним, основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия и Азербайджан.