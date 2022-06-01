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Авария с участием девяти машин произошла на Дону

Авария с участием девяти машин произошла на Дону

Один человек пострадал в результате аварии с участием девяти машин в Аксае в Ростовской области, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

Установлено, что водитель автобуса Scania не выбрал безопасную дистанцию до стоящих впереди в заторе машин Lada Largus, Mazda 626, BMW х3, Lada Vesta, Renault Logan, Nissan Almera, Hyundai Creta и ВАЗ-2110. По предварительной информации водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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