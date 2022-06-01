Россия и Китай увеличат расчеты в юанях и рублях

1 июн. 9:57

Россия и Китай планируют существенно наращивать использование национальных валют во взаиморасчетах, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В условиях, когда США и Евросоюз превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами», - заявил министр в ходе VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

Лавров отметил, что на долю юаня и рубля уже приходится 25% товарооборота между двумя странами.