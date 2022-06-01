В Азербайджане стартовала Бакинская энергетическая неделя

1 июн. 10:00

В столице Азербайджана сегодня был дан старт Бакинской энергетической неделе, которая пройдет с 1 по 4 июня и объединит три крупных мероприятия – 27-ю Международную выставку "Нефть и газ Каспия", 10-ю юбилейную Каспийскую международную выставку "Энергетика и возобновляемая энергия" и Бакинский энергетический форум, в которых, как рассчитывают организаторы, примут участие 249 компаний из 30 стран мира.

Выступая на открытии Бакинской энергетической недели и 27-й международной выставки "Нефть и газ Каспия", президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что страна намерена расширять свое присутствие на европейском газовом рынке.

"Сегодня на повестке дня стоит вопрос расширения нашего присутствия на европейском рынке", - сказал Алиев, отметив, что в прошлом году объем экспорта азербайджанского газа составил 22 млрд кубометров, в этом году планируется экспортировать 24 млрд кубометров, в следующем году предполагается нарастить объемы.

"Это будет зависеть от ввода в эксплуатацию новых месторождений, потому что наш газовый потенциал не ограничивается лишь месторождением Шахдениз", - подчеркнул глава государства.

Также Ильхам Алиев отметил, что в Европе есть большая потребность в азербайджанских нефтегазовых ресурсах, и Азербайджан как ответственная страна принимает это во внимание, думая о строительстве новых связок и интерконнекторов.

В то же время президент Азербайджана подчеркнул, что для наращивания экспорта требуется время.

"Потенциальные потребители должны понимать, что в течение года мы не можем нарастить добычу. Нужны новые контракты, нужна новая инфраструктура. Поэтому мы сейчас думаем над расширением пропускной способности действующих трубопроводов, в том числе Трансанатолийского и Южнокавказского", - отметил Алиев.

Среди участников Бакинской энергетической недели будут такие крупные компании, как Schlumberger, Bos Shelf, Equinor, Gazprombank, и другие, а также ожидается участие заместителя премьер-министра Сербии (министр горнодобывающей промышленности и энергетики), заместитель премьер-министра Молдовы (министр инфраструктуры и регионального развития), заместителя помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии, генерального директора Генерального директората по энергетике Европейской комиссии, министров энергетики Румынии, Болгарии и Казахстана, министра нефти Исламской Республики Иран, генерального секретаря Международного энергетического форума, генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа, заместителя госсекретаря итальянского министерства экологического перехода, генерального директора по нефти и газу Индонезии (министерство энергетики и минеральных ресурсов), дополнительного секретаря министерства энергетики Индии, члена правления и исполнительного директора Булгаргаз ЕАД, генерального директора Консорциума TANAP.

В выставках примут участие национальные павильоны Германии, России и Румынии. Среди нововведений этого года: пилотные проекты в области возобновляемых источников энергии, зона зеленой энергии, морской ветроэнергетический потенциал, Меморандумы о взаимопонимании, зеленый водород и вопросы экспорта.

Свое участие в форуме уже подтвердили США, Германия, Азербайджан, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Китай, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Нидерланды, Израиль, Испания, Швейцария, Индонезия, Италия, Казахстан, Венгрия, Норвегия, Румыния, Россия, Сербия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Хорватия, Япония, Греция и Узбекистан.

Мероприятие традиционно проводится при поддержке министерства энергетики Азербайджанской Республики и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).