"Автодор" отказался делать проезд по М-4 "Дон" бесплатным

1 июн. 9:36

Обеспечить бесплатный проезд по трассе М-4 "Дон" без соответствующих компенсаций сейчас невозможно, сообщили в "Автодоре".

На прошлой неделе в Ростовской области выступили с предложением сделать участок трассы от Москвы до Ростова-на-Дону бесплатным в связи с повышенной нагрузкой на автомагистрали федерального значения из-за режима ограничения полетов в аэропорты юга России.

"Все средства направляются на возврат внебюджетного финансирования привлеченных в сеть автомобильных дорог государственной компании: на содержание и ремонт, в том числе и капитальный. Поэтому позволить без компенсаций различных обеспечить бесплатный проезд возможности нет", - заявил зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК "Автодор" Константин Макиев.

По его словам, "рассматриваются хорошие программы лояльности", прошлым летом, например, пользователи трассы могли получать кешбэк на карту "Мир". "Вот такие варианты мы готовы рассматривать - при полной оплате проезда, естественно", - подчеркнул Макиев.