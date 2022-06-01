Ипотека в России становится доступнее

1 июн. 9:30

Российские банки массово снижают ипотечные ставки после решения Банка России понизить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов, до 11% годовых, - показывает мониторинг ставок маркетингового агентства Marcs.

Так, только за пять дней с 27 по 31 семь крупных российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, изменили условия по своим ипотечным продуктам в среднем на 3 п.п.. Теперь минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке и ВТБ составляет 10,9%, в "Открытии" - 10,79%, в "Росбанке дом" - 10,7%, а в Газпромбанке - 10,8%, - передает ТАСС.

Абсолют банк по базовым программам понизил ставки по ипотеке на 2 п.п., до 13,84-15%; а банк ДОМ.РФ - на 2,8 п.п., до 10,7-11,6%.

В то же время эксперты полагают, что снижение ставки ЦБ не поможет вернуть объем ипотеки на докризисный уровень, так как переплаты по кредитам все еще остаются существенными.