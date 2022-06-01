Школы Казахстана получат новые автобусы

1 июн. 9:24

В Казахстане проведут масштабное обновление школьных автобусов, сообщила вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова.

По ее словам, в настоящее время акиматы ведут работу по закупу новых автобусов по всей стране.

"Впервые в этом году будут масштабно обновлен автопарк специальных школьных автобусов для безопасной перевозки в учебное заведение более 22 тыс. детей. Акиматы закупают через лизинг 515 школьных автобусов. Первые автобусы планируется доставить в Акмолинскую область в течение этого месяца", - приводит слова вице-министра Sputnik Казахстан.