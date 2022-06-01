Магазины duty free в России могут открыться для пассажиров внутренних рейсов

1 июн. 9:14

Аэропорты России просят правительство разрешить открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, пишет РБК.

Как сообщил изданию совладелец и глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев, открытие магазинов duty free позволит аэропортам нарастить прибыль на фоне снижения пассажиропотока, а пассажиры смогут приобретать товары без таможенных пошлин, дешевле рыночной цены.

Аэропорты предлагают разрешить работу duty free для пассажиров внутренних рейсов до конца 2023 года. Ванцев сообщил, что в настоящее время данная инициатива изучается в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.