Калын: Турция не намерена получать разрешение на спецоперацию в Сирии

1 июн. 9:12

Планы проведения Турцией новой военной операции на севере Сирии продиктованы интересами ее национальной безопасности, и она не обязана спрашивать у кого бы то ни было разрешение на трансграничные действия, - заявил сегодня официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"В 2019 году было подписано два соглашения и с американцами, и с русскими, касающиеся восточных районов Евфрата, однако исходящая из них Турции угроза терроризма полностью не исчезла", - цитирует слова Калына проправительственная газета "Стар", передает ТАСС.

"Мы, как и прежде, будем принимать ряд необходимых мер, в том числе по обеспечению безопасности наших границ, и проводить военные операции. Это законное право Турции, и ни у кого никаких разрешений мы спрашивать не будем", - отметил представитель турецкого президента.

Напомним, 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии с целью расширения 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира". Министр обороны страны Хулуси Акар накануне заявил о готовности ВС Турции к проведению операции, которая может начаться в ближайшее время.