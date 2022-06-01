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ВС Армении ночью обстреливали позиции армии Азербайджана

ВС Армении ночью обстреливали позиции армии Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что позиции азербайджанской армии минувшей ночью подверглись обстрелу на государственной границе.

"С вечера 31 мая до ночи 1 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района из стрелкового оружия подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кельбаджарского района", - информирует ведомство.

Сообщается, что подразделения армии Азербайджана предприняты адекватные ответные меры.

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