ВС Армении ночью обстреливали позиции армии Азербайджана

1 июн. 8:48

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что позиции азербайджанской армии минувшей ночью подверглись обстрелу на государственной границе.

"С вечера 31 мая до ночи 1 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района из стрелкового оружия подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кельбаджарского района", - информирует ведомство.

Сообщается, что подразделения армии Азербайджана предприняты адекватные ответные меры.