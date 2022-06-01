"Газпром" остановил поставки газа в Данию

1 июн. 8:37

Компания "Газпром экспорт" с 1 июня приостанавливает поставки российского газа по контракту в Данию.

Уточняется, что на 31 мая Дания не перевела оплату за поставки газа в апреле. Холдинг уведомил ведущую энергетическую компанию Дании Orsted, что поставки будут приостановлены вплоть до момента проведения платежа по новой схеме оплаты.

Российского газа в связи с отказом платить в рублях на данный момент лишись следующие страны Европы: Дания, Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды.

Также "Газпром экспорт" с 1 июня останавливает поставки газа в адрес компании Shell Energy Europe Limited по контракту на поставку в Германию.