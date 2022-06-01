Москву и Феодосию свяжет новый поезд

1 июн. 8:20

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" анонсировала запуск второго поезда из Москвы в Феодосию.

"Открылась продажа более 67 тыс билетов на новый поезд "Таврия" N161/162 Москва-Феодосия. Поезд будет курсировать с 13 июня с периодичностью два раза в три дня. Он будет чередоваться с уже назначенным (ходит с 28 мая - ИФ) двухэтажным поездом N163/164 Москва-Феодосия", - сообщает перевозчик в телеграм-канале.

В составе нового поезда в Крым купейные и плацкартные вагоны. Отправление из Москвы в 14:50, прибытие в Феодосию в 18:10 следующего дня. В обратную сторону поезд будет уходить в 22:00 и прибывать в Москву через сутки в 04:00.

Ранее сообщалось, что этим летом в Крым запущены пять поездов, они связывают Москву и Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.