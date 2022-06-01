Блинкен и Аббас обсудили важность снижения напряженности палестино-израильских отношений

1 июн. 8:09

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Государства Палестина Махмуд Аббас в телефонном разговоре отметили важность палестино-израильской работы по поддержанию спокойствия и деэскалации напряженности в регионе.

"Госсекретарь подчеркнул важность отношений США и Палестины, а также поддержки администрации [США] решения о создании двух государств, достигнутого путем переговоров", - сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Он добавил, что Блинкен отметил необходимость завершения расследование гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая имела двойное - палестинское и американское - гражданство.

Репортер погибла в мае, несмотря на бронежилет с надписью "пресса", она попала под обстрел во время стычки в лагерь беженцев в Дженине. Палестина отказывается от предложения Израиля провести совместное расследование этого трагического инцидента, считая, что необходимо инициировать международное расследование.