Инфекционист призвал ревакцинироваться в августе

1 июн. 7:37

Лучшим временем для ревакцинации от коронавируса является августе, в это время спадает жара и можно успеть подготовить организм к осеннему эпидсезону, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет ТАСС.

"Ревакцинироваться нужно будет, если в крови не сохраняются антитела, однокомпонентной вакциной, но время для вакцинации, я считаю, нужно выбирать август, когда спадет основная жара, чтобы подготовиться к сезону осеннему, когда вероятен рост заболеваемости", - заявил специалист.

Он напомнил, что около 90% россиян переболели омикрон-штаммом минувшей зимой и получили иммунизацию естественным путем.

"Соответственно, полгода после перенесенной болезни у нас с вами есть, чтобы иммунитет сохранился от значимого повторного заражения коронавирусом, пока мы не видим новых мутаций, которые более опасны", - отметил Тимаков.

По его мнению, "осенью теоретически возможен какой-то рост заболеваемости" коронавирусом.

Тем, кто переболел вирусом более, чем полгода назад, врач советует проверить уровень антител, возможно "сейчас бежать экстренно делать вакцинацию не стоит".