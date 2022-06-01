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Синоптики дали прогноз на июнь в Москве

Синоптики дали прогноз на июнь в Москве

Погода в июне в Москве будет неустойчивая, среднемесячная температура воздуха составит порядка 17 градусов, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, пишет РИА Новости.

"Среднемесячная температура в июне в Москве ожидается около 17 градусов. Средняя температура ночью будет 10-12 градусов, днем – 22-23", - заявила она.

По словам Макаровой, погода в июне в столице будет неустойчивой, колебания будут проходить в пределах близких к климатической норме.

В целом на территории европейской России в июне температура ожидается около средних многолетних значений, на 1 градус теплее нормы будет на большей части Северо-Западного, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

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