Матвиенко: систему образования в России необходимо реформировать

1 июн. 7:12

России нужно выходить из Болонского процесса, пересмотреть и реформировать систему образования, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Россия планирует отказаться от Болонской системы - будет разработана собственная модель высшего образования.

"Мы забыли завет Петра I, который в свое время сказал, что не надо копировать все то, что делается в Европе. Далеко не все для нас приемлемо. Нужно брать только то лучшее, что полезно для нашего отечества", - отметила Матвиенко.

По ее словам, "присоединение к Болонскому процессу не состоялось". "Вопреки всем обещаниям Запада, опорная интеграция наших университетов, научных центров - ничего этого не произошло", - сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что российское образование отличалось своим фундаментом и тщательной подготовкой высококвалифицированных профессионалов, однако "мы это потеряли».

"Безусловно, выход из Болонского процесса должен сопровождаться серьезной реформой отечественного образования… Здесь спешка неуместна, нужна широкая дискуссия с научным сообществом, с ректорским сообществом, и выработка плана пошаговых действий", - считает Матвиенко.

К советской системе образования вернуться сейчас невозможно, констатировала она. "Это уже невозможно. За эти десятилетия многое изменилось, мир изменился и мы изменились. Поэтому нужно сохранить все то хорошее, чем гордилась наша система образования, но предложить содержательную форму. Надо серьезнейшим образом пересмотреть содержание нашего образования", - заключила спикер Совфеда.