Турция отменила ПЦР-тесты для въезжающих

1 июн. 6:49

С 1 июня Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну.

"Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - информирует МВД страны.

По данным АТОР, более 85% всех продаваемых туров на лето приходятся на Россию и Турцию, ожидается, что по итогам сезона они поровну поделят рынок.