Байден: США не ищут войны между НАТО и Россией

1 июн. 6:22

США напрямую будут участвовать в конфликте на Украине только в случае, если страна или ее союзники по НАТО будут атакованы, сообщил президент Джо Байден.

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией... Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы", - подчеркивается в статье Байдена, опубликованной в New York Times.

Президент США добавил, что Вашингтон не поощряет нанесение Киевом ударов за пределами Украины.

По словам Байдена, цель США в том, чтобы увидеть Украину "демократической, независимой, суверенной и процветающей".