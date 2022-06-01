Российские регионы получат тесты для выявления оспы обезьян

1 июн. 6:13

В Роспотребнадзоре сообщили, что для отправки в регионы готова тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян.

"На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Тесты-системы произведены научным центром "Вектор" по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Тест-система "Вектор-ПЦРрв-ВОО" позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена.

"На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян",- уточнили в Роспотребнадзоре.