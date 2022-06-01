МИД Ирана пытался решить вопрос с задержанием танкера в Греции дипломатией

1 июн. 3:30

Иран пытался решить вопрос с задержанием иранского судна властями Греции дипломатическим путем, но получил отказ. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, после инцидента с судном глава иранского МИД общался с греческим коллегой. "Мы стремились решить вопрос, однако правительство Греции показало, что для него важнее приказы третьей стороны", - цитирует Хатибзаде ТАСС.

Он также отметил, что Греции необходимо помнить о том, что ее хорошие отношения с Ираном не в интересах США.

Напомним, 27 мая Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два греческих танкера с нефтью в Персидском заливе.