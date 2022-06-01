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Жители Кубани выберут пути развития Таманского полуострова

Жители Кубани выберут пути развития Таманского полуострова

На портале "Твой голос, Тамань!" началось голосование за инициативы по развитию Таманского полуострова, в ходе которого жители смогут выбрать, какие объекты будут благоустраивать в Таманском и Новотаманском сельских поселениях.

Планируется обновить детские площадки в Тамани, благоустроить парк в Прогрессе, установить светодиодные фонари в Волне. Кроме того, предлагается восстановить летний кинотеатр, обустроить шахматную зону, открыть кабинеты стоматолога и психолога и построить скейт-парк, передает "АиФ-Юг".

Ранее в течение месяца компания "ОТЭКО", оператор грузовых терминалов в порту Тамань, принимала любые идеи по благоустройству Таманского полуострова. Теперь, на втором этапе проекта, из 16 идей-финалистов предстоит выбрать несколько победителей. Голосование продлится до 12 июня. Инициативы-победители будут тщательно проработаны и реализованы в дополнение к другим, уже начатым социальным проектам.

Напомним, проект стартовал в апреле этого года.

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