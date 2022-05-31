Трасса "Кавказ" в Дагестане в ближайшие годы станет четырехполосной более чем наполовину

31 мая. 23:55

Капремонт семи загруженных участков федеральной автодороги Р-217 ("Кавказ") начался в Дагестане, такое сообщение распространила пресс-служба главы региона Сергея Меликова по итогам его встречи с начальником ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства" Александром Лукашуком.

"Из них до конца 2023 года в эксплуатацию введут 53 км, а в 2024-м - еще 25 км. После завершения работ 140 км "Кавказа" из 271-го км на территории республики будут иметь четыре полосы движения", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Это отрезки у Хасавюрта, Избербаша и Мамедкалы, а также участки Эндирей - Старый Бавтугай, Учкент - Коркмаскала и Каякент - Джемикент.

Меликов пояснил, что в рамках проекта коридора "Север-Юг" первоочередную важность имеют работы именно по федеральной трассе Р-217: одна из основных задач - расширение всей дороги на территории республики до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта.

