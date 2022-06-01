Израильские бизнесмены едут в Саудовскую Аравию на фоне нормализации в Персидском заливе

Вчера Израиль и ОАЭ подписали договор о свободной торговле в рамках укрепления связей с государствами Персидского залива. Теперь группа израильско-американских бизнесменов намерена посетить Саудовскую Аравию на фоне углубления сотрудничества со странами Персидского залива, пишет Middle East Eye. Израильский телеканал Kan сообщил, что частный самолет с состоятельными бизнесменами на борту вылетает из аэропорта Бен-Гурион в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

В последние дни неоднократно появлялись сообщения о прямых и непрямых переговорах между Саудовской Аравией и Израилем по поводу безопасности и сотрудничества в сфере авиации. В понедельник министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что его страна совместно с США и странами Персидского залива находится в процессе нормализации отношений с Саудовской Аравией. ”Мы убеждены, что нормализация с Саудовской Аравией возможна. Это в наших интересах”, - сказал Лапид в эфире Army Radio. В воскресенье издание Haaretz написало, что пять лет назад Эр-Рияд напрямую обращался к Израилю с просьбой о возвращении международных наблюдателей на два острова в Красном море.

Несколько высокопоставленных израильских чиновников, в том числе и министр обороны Бени Ганц, за последние десять лет тайно посещали королевство, сообщила израильская газета Hayom. В 2020 году Израиль при посредничестве США установил связи с рядом арабских государств, среди которых ОАЭ, Бахрейн и Марокко, таким образом положив конец арабской политике, требующей создания палестинского государства до того, как начнутся контакты с Израилем. Саудовские чиновники постоянно напоминают о приверженности королевства Арабской мирной инициативе, которая предусматривает признание Израиля при условии создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года.

Соглашение о свободной торговле

Визит бизнесменов совпадает с подписанием соглашения о свободной торговле между Израилем и соседями Саудовской Аравии - Объединенными Арабскими Эмиратами. Израильский посол в ОАЭ Амир Хайек написал в Twitter ”mabruk” ”поздравляю” на арабском, выложив фото эмиратских и израильских чиновников с документами в руках на церемонии подписания в Дубае. Эмиратский посол в Израиле Мухаммед аль-Хаджа назвал соглашение ”беспрецедентным достижением”. ”Бизнес-сообществам обеих стран будет выгоден быстрый доступ на рынки и более низкие тарифы. Наши государства работают вместе над увеличением товарооборота, созданием рабочих мест, продвижением новых навыков и углублением сотрудничества”, - написал в Twitter аль-Хаджа.

После переговоров, длившихся несколько месяцев, соглашение было подписано в Дубае министром экономики Израиля Орной Барбивай и ее эмиратским коллегой Абдуллой ибн Туком аль-Марри. В рамках соглашения пошлины отменяются для 96% товаров. По прогнозам ОАЭ, Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве увеличит ежегодную двустороннюю торговлю до $10 млрд и более. По словам министра торговли ОАЭ Тани аль-Зайуди, торговое соглашение ”открыло новую главу в истории Ближнего Востока”. ”Сделка будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и положит начало эре мира, стабильности и процветания по всему региону”, - написал министр в Twitter.

Осуждение атаки поселенцев

Соглашение было подписано на фоне продолжающегося противостояния Израиля с палестинцами в Иерусалиме. СМИ, приглашенным на подписание соглашения, в итоге было отказано в допуске на мероприятие по неуточненным причинам. Изменения, внесенные в последнюю минуту, последовали после публикации заявления министерства иностранных дел ОАЭ, в котором осуждается атака мечети Аль-Акса в Иерусалиме, совершенная ”поселенцами-экстремистами, поддерживаемыми израильскими силами”.

Министерство иностранных дел в письменной форме призвало ”израильские власти ослабить напряженность и прекратить все атаки и действия, ведущие к обострению ситуации”. МИД также подчеркнул ”необходимость прилагать как можно больше усилий для избежания дальнейшей нестабильности”. Министр торговли Израиля Барбивай постаралась нивелировать критику, заявив в эфире Израильского радио, что во время визита в ОАЭ ”ничего необычного” о столкновениях в Аль-Аксе не слышала. По словам президента Израильско-эмиратского делового совета Дориана Барака, торговое соглашение устанавливает налоговые пошлины, правила импорта и интеллектуальной собственности, которые могут послужить стимулом для израильских компаний открывать офисы в ОАЭ, в частности, в Дубае. По прогнозам Совета, почти тысяча израильских компаний будет работать в Эмиратах или через них, сотрудничая с Южной Азией, Дальним и Ближним Востоком. ”Наш внутренний рынок не единственная возможность. Компании смогут обосноваться в Дубае, как и многие другие предприятия, чтобы работать с более широким регионом”, - сказал Дориан Барак.

По официальным израильским данным, в 2021 году торговый оборот между ОАЭ и Израилем составил $1,2 млрд. Накануне подписания соглашения министерство экономики Израиля сообщило, что документ предусматривает отмену пошлин на продукты питания и сельскохозяйственные продукты, косметику, медицинское оборудование и лекарства. ”Вместе мы устраним барьеры и будем продвигать всеобъемлющую торговлю и новые технологии, которые станут твердым основанием для нашего общего пути, будут способствовать процветанию граждан и облегчат ведение бизнеса”, - сказала министр торговли Израиля Барбивай.