Узбекистан начал работу над долгожданным проектом железнодорожного сообщения с Китаем

Проект строительства железной дороги, которая соединила бы Узбекистан, Киргизию и Китай, обсуждался почти двадцать лет. В настоящее время китайские товары и узбекский хлопок по важному маршруту проходят непростой путь: в начальной и конечной точке контейнеры оказываются на железнодорожных путях с разной шириной колеи, а в Киргизии перевозятся на грузовиках. Однако переговоры, стартовавшие в начале года, оказались результативными, пишет политолог EUreporter.

Новая железная дорога давно представлялась удачной идеей с точки зрения транспортного удобства и экономической выгоды, но поскольку в рамках проекта необходимо задействовать три государства, политические условия тоже должны быть подходящими. Судя по всему, пазл, наконец, сложился на недавнем экономическом онлайн-форуме ЕАЭС.

Обращаясь к участникам форума, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сказал, что железная дорога ”откроет новые возможности для транспортных коридоров, соединяющих наш регион с рынками Тихоокеанского региона. Благодаря ей мы расширим существующие железнодорожные маршруты между Востоком и Западом”.

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что работа над железной дорогой начнется осенью. По его словам, это крупнейший проект в истории страны. Китай уже давно настаивает на важности железнодорожного сообщения, обещая выделить $2 млрд в виде кредитов на его создание.

Длина железной дороги составит 270 км. Маршрут из западного китайского города Каши (Кашгар) в восточный узбекский Андижан будет проходить через киргизский Нарын и Ошскую область. Будучи интегрированной в существующие железнодорожные сети Узбекистана и Туркменистана, выходящие к Каспийскому морю, железная дорогая обеспечит для китайского экспорта на европейские рынки дополнительный наземный путь через Центральную Азию.

Узбекистан получит новый железнодорожный маршрут для выхода на азиатско-тихоокеанские рынки, а Киргизия увеличит прибыль от транзитных пошлин до $200 млн в год. Мирзиеев сделал особый акцент на преимущества, которые обеспечит железная дорога.

В апреле узбекские и киргизские представители заявили, что все проблемы были разрешены. Проект потенциально может улучшить взаимосвязанность между Центральной и Южной Азией, поскольку поезда будут ходить через Китай в Пакистан, минуя Афганистан, находящийся под контролем талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ)).

У Узбекистана и его соседей нет выхода к морю. Такое географические положение долгое время рассматривалось как недостаток. Однако у страны есть возможность извлечь выгоду, обеспечив себе статус ключевого транспортного узла.