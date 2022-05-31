В США оценили возможность нового наступления Турции в Сирии

31 мая. 22:57

Любое новое наступление Турции на севере Сирии приведет к подрыву региональной стабильности. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены обсуждениями о возможном наращивании военной активности на севере Сирии, в частности воздействием на гражданское население", - цитирует его ТАСС.

Представитель Госдепартамента отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать сохранение нынешних линий прекращения огня, а также осуждает любую эскалацию, которая может угрожать ситуации. "Очень важно для всех сторон сохранять и поддерживать зоны прекращения огня", - уточнил Прайс.

Он подчеркнул, что любые попытки обратного будут контрпродуктивны и расширят конфликт.

Напомним, 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует завершить процесс по созданию 30-километровой зоны безопасности у своих южных границ.