СМИ: в ОПЕК рассматривают возможность приостановить участие России в сделке по добыче нефти

31 мая. 22:49

Ряд членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+. Об этом со ссылкой на неназванных делегатов организации сообщает The Wall Street Journal.

По его данным, идея возникла на фоне введения санкций против России и согласования Европейским союзом частичного эмбарго на импорт нефти из РФ. Издание отмечает, что данные меры "начинают подрывать способность" России добывать больше нефти, передает ТАСС.

WSJ напоминает, что в 2021 году Россия заключила соглашение с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов нефтедобычи. Однако ожидается, что в 2022 году добыча РФ снизится примерно на 8%, пишет газета.