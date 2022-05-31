Звезды советского кино пересмотрели "Аршин мал алан"

Сегодня в московском кинотеатре "Художественный" открылся кинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященный столетию образования СССР. Заявленная цель форума, организованного "Москино", - развитие межнационального и межкультурного взаимодействия республик бывшего СССР, знакомство зрителей с лучшими фильмами советского периода, возрождение роли кино в формировании личности.

Показ открылся демонстрацией культового фильма "Аршин мал алан", снятого Бакинской киностудией по мотивам оперетты Узеира Гаджибекова.

На открытии кинофорума актер и режиссер театра и кино, народный артист России Александр Галибин заявил: "”Аршин Мал Алан” - это великая картина. Фильм моего детства. Папа с мамой его очень любили. Меня привлекали к этому. Хотя я мало что понимал, но мне очень нравились песни. Очень важно, что мы здесь собрались, что нас всё это продолжает интересовать. Ведь в свое время были налажены прочнейшие связи [между республиками СССР в культурной сфере]. Мы ездили на фестивали, люди приезжали сюда. Мы знали очень много прекрасных актеров, замечательных, выдающихся режиссеров. Этот форум кажется мне очень важным шагом. Важно, чтобы мы могли обмениваться [информацией], чтобы мы могли дружить, узнавать, что происходит в бывших советских республиках, на постсоветском пространстве. Этот форум - хорошее начало, чтобы двинуться в этом направлении. Мне кажется, что образовалась пустота, и этот форум позволит нам ее заполнить".

Актриса, народная артистка РФ Наталья Гвоздикова призналась, что с детства запомнила не столько сам фильм "Аршин мал алан", сколько сыгравшего в нем главную роль Рашид Бейбутова: "Он пел ”Аршин мал алан, хожу по дворам”. Какой он красивый был! Глаза потрясающие совершенно! Потом я приезжала в Азербайджан, мы выходили на сцену, нас встречали очень радушные люди. Наше счастье, что мы успели эту огромную любовь получить из тех стран, которые сейчас живут отдельно. Мы выходили на сцену, читали стихи, пели песни вместе, ходили по улицам. Привет Азербайджану, хлебосольному, потрясающему краю".

Актриса, народная артистка Республики Молдова, заслуженная артистка РСФСР и Молдавии Светлана Тома рассказала: "Мы все пели песни из фильма ”Аршин мал алан". Это был замечательный, черно-белый очень добрый фильм. По прошествии энного количества лет я снималась в Баку в фильме по сценарию Максуда Ибрагимбекова ”Соло для баритона с оркестром” (Имеется в виду фильм "Прерванная серенада", где в исполнении Муслима Магомаева звучит песня "Соло для баритона с оркестром", - прим. ред.). Я прожила в Баку месяца два. Обожаю этот город, он очень красивый. Потом я приехала в Азербайджан уже в новые времена со спектаклем и увидела, как Баку преобразился. Этот красивый, изумительный город с прекрасными людьми всегда в моем сердце".

Актер, кинорежиссер, политический и общественный деятель, народный артист РФ Евгений Герасимов выразил мнение, что форум важен не только для тех, кто ностальгирует по советскому кино: "Сюда придут молодые ребята и девочки, и они увидят то кино, которое откроет им глаза на культуру разных бывших советских республик и вообще на культуру кинематографа Советского союза".

Кинокритик Сергей Лаврентьев заметил, что ”Аршин мал алан” пользовался невероятной популярностью у народа. "Оперетта Узеира Гаджибекова, которая была написана в Санкт-Петербурге в 1913 году, вскоре была экранизирована, но та картина забыта и потеряна. В 1937 году оперетта была еще раз экранизирована, уже в Америке, но никто не знает, куда она делась. Потом была лента 1945 года, а через 20 лет, памятуя о невероятной популярности этой картины, решили сделать новый цветной широкоэкранный вариант ”Аршина мал алана”, который полностью проигнорировала критика и публика. А фильм, который мы сейчас смотрим, наивный, черно-белый, сделанный в декорациях, стал просто счастьем для людей в 1945 году, поскольку гармонировал с их настроениями".

Генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая призналась, что очень любит азербайджанское кино: "Я близко дружила с Рустамом Ибрагимовичем Ибрагимбековым, выдающимся советским, азербайджанским и российским кинематографистом, который ушел [из жизни] всего два месяца назад. Когда мы планировали этот форум вместе с Конфедерацией союзов кинематографистов, то хотели открыть его именно азербайджанским кино, потому что оно всегда было светлое, всего было направлено на человека и всегда в себе содержало нравственный камертон. Так было даже когда снимали перестроечные фильмы, которые рассказывали о недостатках социалистической системы.

"”Аршин мал алан” - чудесный вариант для открытия такого форума. Фильм 1945 года; страна была в разрухе после войны, нужно было ее восстанавливать, и это кино стало самым популярным фильмом на многие годы, его посмотрело больше 86 млн человек. Большинство женщин Советского Союза, включая мою бабушку, обожали Бейбутова. Они были готовы за ним следовать на всех концертах, на всех показах. Это было кино, которое давало надежду; кино, которое давало образ мужчины, образ доброго человека; ведь тогда не хватало мужской силы. Это кино заставляет любить нашу многонациональную Родину. И то, что именно в 1945 году вся советская страна смотрела азербайджанскую картину, говорит о многом. Нам нужно благодаря этому форуму вернуть забытые слова - братство, любовь к ближним, уважение к старшим, интернационализм. Когда я училась во ВГИКе, у нас была очень многонациональная команда. Это одно из самых главных воспоминаний в моей жизни. Моя миссия - рассказать молодежи о том, как мы жили, и как мы по-настоящему любили друг друга".

Директор Государственного центрального музея кино и первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына рассказала, что ”Аршин мал алан” создавался непросто: "На сдаче фильма худсовет был против этой картины. Если бы член худсовета Сергей Михайлович Эйзенштейн не сказал, что фильм ”Аршин мал алан” увидит весь мир, то, возможно, мы не имели бы сегодня такой прекрасной возможности посмотреть эту картину. В итоге фильм стал одним из самых популярных вообще в истории кинематографа. Он был переведен на 86 языков, его посмотрели в 136 странах. Это невероятный успех национального кинематографа, пример той талантливой, яркой национальной кинематографии, которой в России сейчас очень не хватает. То, что мы отмечаем 100-летний юбилей СССР, говорит о том, что нам до сих пор не всё равно, мы до сих пор очень тоскуем по общему культурному пространству. Нам до сих пор не хватает не похожих друг на друга людей, творчество которых рождало такие замечательные проекты, как, фильм ”Аршин Мал Алан”.

Чем больше талантливых людей объединено общими проектами, тем лучше. Поэтому Союз кинематографистов России заключил уже несколько рамочных соглашений о союзничестве с Союзами кинематографистов других стран, в том числе с Узбекистаном, с Киргизией. Я несколько дней назад вернулась с экономического форума в Бишкеке, где Никита Сергеевич Михалков презентовал идею открытия Евразийской киноакадемии, способной стать культурной территорией, объединяющей страны, имеющие свои приоритеты, свои нравственные, художественные и культурные особенности, которые они бы хотели защитить. Возможно, создание Евразийской академии благотворно скажется и на российско-азербайджанских культурных отношениях".

Среди организаторов и партнеров проекта "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, арт-центр ”Кинофест”, ”Московское кино”, Государственный центральный Музей кино, Государственный музейно-выставочный центр Росизо. Информационными выступили агентство городских новостей ”Москва”, информационно-аналитическое агентство ”Вестник Кавказа”, информационно-развлекательный портал KUDAGO, программа ”Индустрия кино”, радиостанция ”Вести FM” и радио ”Культура”.