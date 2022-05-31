Магас и Самару соединят авиарейсы Red Wings

31 мая. 21:57

Уже в ближайшую пятницу российская авиакомпания Red Wings запустит авиарейсы, которые соединят столицу Ингушетии Магас и Самару. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромсвязи Ингушетии.

"С 3 июня текущего года из аэропорта Магас начинается выполнение авиарейсов авиакомпании Red Wings по направлению Самара - Магас - Самара. Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15 мск, из Магаса - в 17:15 мск", - приводит сообщение министерства ТАСС.

График полетов выбран так, чтобы бизнесменам и туристам было удобнее передвигаться между регионами, а стоимость билетов будет составлять от 3 469 рублей.

Как сообщал ранее глава региона Махмуд-Али Калиматов, переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году, до начала пандемии. Властями региона делался упор на самые востребованные маршруты.

