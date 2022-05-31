В Ереване завершилось оппозиционное шествие против политики Пашиняна

31 мая. 21:53

Вечером 31 мая в Ереване состоялось шествие оппозиционеров против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Оно началось примерно в 19:30 по местному времени (18:30). Участники акции протеста шли несколько километров по улицам в сопровождении автомобилей, из которых произносили речи выступавшие. Все это время их сопровождали сотрудники полиции, передает РИА Новости.

Акция завершилась на площади Франции. Она прошла без задержаний.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.