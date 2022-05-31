США готовы предоставить гарантии компаниям для экспорта сельхозпродукции из России

31 мая. 21:44

Компании-экспортеры и страховщики могут получить от США гарантийные письма для поставок сельскохозяйственной продукции из России. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном итогам американского председательства в Совете Безопасности всемирной организации в мае.

"Мы готовы предоставить им гарантийные письма (comfort letters), которые помогут поощрить их и страховые компании, а также поддержать усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно международному сообществу", - цитирует ее ТАСС.

Томас-Гринфилд отметила, что США поддерживают эти усилия и решение отправить представителя ООН Ребеку Гринспен в Россию и США. "Мы надеемся, что это приведет к некому поощрению компаний, которые пока колеблются с экспортом российских зерна и удобрений", - сказала постпред при ООН.

Помимо этого, она выразил мнение, что Россия по-прежнему может вывозить зерно. "Если РоФ может вывозить нефть, которая находится под санкциями, они могут вывозить и зерно, на которое санкции не распространяются", - уточнила Томас-Гринфилд.

Она также выразила надежду на то, что переговоры представителя ООН в Москве и Вашингтоне будут способствовать экспорту зерна и удобрений из России.