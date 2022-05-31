В ВОЗ предупредили об опасности появления более заразных штаммов COVID-19

31 мая. 20:59

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает появления более заразных штаммов коронавируса COVID-19. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Мы ожидаем, что будет идентифицировано больше вариантов [коронавируса SARS-CoV-2] и они, скорее всего, будут более заразными", - цитирует ее ТАСС.

При этом представитель организации отметила, что специалисты пока не знают, будет ли заражение новыми штаммами приводить к более тяжелому протеканию заболевания.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 529 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.