Генсек ООН поблагодарил Турцию за поддержку усилий по Украине

31 мая. 20:55

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш признателен Турции за поддержку его усилий по Украине. Об этом заявил сегодня представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения со стороны Турции, информацию о телефонных переговорах. Генсек чрезвычайно признателен Турции за поддержку в связи с ситуацией на Черном море, а также за поддержку его усилий на этом направлении", - цитирует его ТАСС.

Дюжаррик обратил внимание на то, что по вопросам разблокирования экспорта по Черному морю поступает много информации. "Но генеральный секретарь занимает последовательную позицию в вопросах коммуникации: мы сообщаем о поездках и достигнутых договоренностях, когда они уже состоялись", - пояснил представитель всемирной организации.

Ранее сообщалось, что 31 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил, в частности, вопросы судоходства по Черному морю.