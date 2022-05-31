Пакистан поможет Азербайджану разминировать освобожденные территории

31 мая. 20:46

Пакистан и Азербайджан обсуждают вопросы сотрудничества в разминировании территорий Азербайджана, освобожденных в ходе Второй Карабахской войны. Об этом заявил посол Пакистана в Баку Билал Хайе.

Он подчеркнул, что Пакистан уже поддерживает контакты с азербайджанским правительством по вопросам деятельности в сфере разминирования. "Пакистанские саперы и другие специалисты прибудут в Карабах, чтобы помочь Азербайджану в этом процессе", - цитирует Хайе "Sputnik Азербайджан".

По его словам, после завершения восстановительных работ многие пакистанские компании займутся изучением существующих в освобожденных районах Азербайджана возможностей. В частности, дипломат подчеркнул, что существуют многочисленные возможности для развития предпринимательства там.

Кроме того, посол выразил мнение, что еще одной областью, требующей особого внимания, является возможность изучения природных ресурсов, в том числе источников пресной воды.

"Красота и ландшафт Кельбаджара очень впечатляют. Верю, что многие пакистанцы приедут в Карабах, чтобы насладиться его красотами. Это место станет особым туристическим центром для всего мира", - сказал Хайе.

Напомним, 31 мая состоялся девятый по счету визит представителей дипломатического корпуса в Карабах, в котором участвовали более 80 дипломатов и военных представителей из более чем 50 стран и 10 международных организаций. Целью визита является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных ВС Армении во время оккупации азербайджанских территорий, и восстановительным процессом в освобожденных районах.