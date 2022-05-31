Онищенко рассказал об особенностях распространения вируса оспы обезьян 

31 мая. 23:25

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил о том, что вирус оспы обезьян обладает очень низкой контагиозностью.

"Случаев [заболевания] не так уж и много для оспы обезьян. Это, прежде всего, воздушно-капельный механизм передачи, но контагиозность этой инфекции очень низкая, пока еще, к счастью", - обратил внимание он.

Далее Онищенко отметил, что среди стран, где в последнее время были выявлены случаи заболевания, нет государств, где наблюдается его естественная передача.