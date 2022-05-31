350-летие со Дня рождения Петра Великого отметят в Ставропольской филармонии концертом, который сможет посетить каждый желающий 9 июня в 19:00.
"Выступления артистов напомнят гостям о том, какой большой вклад внёс в развитие культуры Пётр I", - приводит сообщение организаторов "ставропольская парада".
Бесплатный концерт напомнит жителям Ставрополя о Петре I
350-летие со Дня рождения Петра Великого отметят в Ставропольской филармонии концертом, который сможет посетить каждый желающий 9 июня в 19:00.
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