Бесплатный концерт напомнит жителям Ставрополя о Петре I 

31 мая. 23:05

350-летие со Дня рождения Петра Великого отметят в Ставропольской филармонии концертом, который сможет посетить каждый желающий 9 июня в 19:00.

"Выступления артистов напомнят гостям о том, какой большой вклад внёс в развитие культуры Пётр I", - приводит сообщение организаторов "ставропольская парада".