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Бесплатный концерт напомнит жителям Ставрополя о Петре I 

Бесплатный концерт напомнит жителям Ставрополя о Петре I 

350-летие со Дня рождения Петра Великого отметят в Ставропольской филармонии концертом, который сможет посетить каждый желающий 9 июня в 19:00. 
"Выступления артистов напомнят гостям о том, какой большой вклад внёс в развитие культуры Пётр I", - приводит сообщение организаторов "ставропольская парада".

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