Более 30 каналов с неправильными ответами ЕГЭ выявлено в Telegram

1 июн. 1:45

В Telegram обнаружено свыше 30 крупных мошеннических каналов по продаже поддельных вопросов и ответов ЕГЭ и ОГЭ, пишут "Известия".

На данные ресурсы в совокупности подписано свыше 1,5 млн человек. В среднем за "товар" преступники просят 1–2 тыс рублей.

Как пишут эксперты по информационной безопасности, активное использование мошенниками Telegram-каналов является отличительной особенностью этого года.

По их словам, это связано с приходом в мессенджер большого числа новых пользователей, в том числе молодежи. Во-вторых, эксперты считают, что сейчас Telegram уступает другим платформам в скорости блокировки нелегальных сообществ.

Отмечается, что после получения денег "продавцы ответов" больше не выходят на связь или отправляют бланки со случайным набором неактуальных или прошлогодних ответов.